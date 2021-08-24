Украинский ответ на новую российскую ракету оказался ненужным

Международный военно-технический форум «Армия-2021» стал местом публичной премьеры вертолетной легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) «Изделие 305». Авторы издания Defense Express считают, что украинским ответом на новую российскую ракету могут стать два проекта, но они оказались ненужными.

Ракета «Изделие 305» разработана специалистами АО «Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"» (КБМ, в составе АО «НПО «Высокоточные комплексы» Государственной корпорации Ростех). На «Армии-2021» ракета демонстрируется под индексом «Изделие 305Э», что говорит о наличии у ракеты паспорта экспортного образца. Ракета рассматривается в качестве основного вида управляемого вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М.

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Авторы Defense Express пишут, что украинская промышленность готова представить два проекта подобного класса. Комплекс управляемого вооружения, разработанный компанией «Рамзай» совместно с предприятиями ГК «Укроборонпром», позволяет применять ракеты РК-2В с дальностью до восьми километров.

В свою очередь, в 2019 году Государственное киевское конструкторское бюро (ГККБ) «Луч» представило ракету РК-10 калибра 170 миллиметров, которая способна поражать цели на расстоянии в десять километров.

Представители ГККБ отметили, что ракета создавалась в рамках проекта, предполагающего также создание модернизированного вертолета Ми-2МСБ-В, и оптико-прицельной станции разработки Изюмского приборостроительного завода. При этом в апреле 2021 года генеральный директор ГККБ «Луч» Олег Коростелев сообщил, что испытания системы управляемого вооружения на Ми-8МСБ проводятся без финансирования украинским оборонным ведомством.

По словам Коростелева, такая ситуация сложилась из-за ожидания украинскими военными поставок испытанных образцов вооружения из стран НАТО, — пишет украинское издание.

По данным КБМ, 105-килограммовая ракета «Изделие 305Э» получила боевую часть массой в 25 килограммов. Боеприпас оснащен твердотопливным двигателем, обеспечивающим скорость полета до 250 метров в секунду. Дальность полета ракеты — 14500 метров на высоте от 100 до 600 метров.

Наведение ракеты производится комбинированной системой: на маршевом участке ее ведет инерциально-спутниковый модуль, а для наведения на цель используется тепловизионная головка самонаведения. Также ракета сопровождается по радиоканалу, что позволяет перенацелить боеприпас на конечном участке траектории.

