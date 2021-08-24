Назван российский регион с наибольшим уровнем бедности

Наибольший уровень бедности в России зафиксирован в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Такие регионы назвал Минтруд, передает ТАСС со ссылкой на данные замдиректора департамента информационных технологий ведомства Андрея Лебедева.

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По итогам прошлого года в России было 17,8 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1 процента. В Туве этот показатель равен 34,1 процента, в Ингушетии — 30 процентов, в Кабардино-Балкарской Республике — 24,2 процента.

Ранее кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина заявила, что более 80 процентов от численности малоимущих домохозяйств составляют семьи с детьми. При этом наибольшие риски бедности у семей с детьми до трех лет, семей с двумя и более детьми и неполных семей.

Также одной из наиболее уязвимых групп являются безработные, поскольку временные меры материальной поддержки, такие как доплаты на детей, повышенный минимальный размер пособия, прекратили свое действие.

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев сказал ранее, что для роста доходов россиян нужно создавать новые высокооплачиваемые рабочие места в регионах.