Бортпроводник раскрыл пять секретов своей профессии

Бортпроводник перечислил пять секретов свой профессии, о которых не знают обычные пассажиры. Особенности работы мужчина раскрыл в видео, размещенном в TikTok.

По его словам, сотрудники экипажа постоянно отслеживают поведение пассажиров на предмет подозрительных действий. «Да, мы улыбаемся вам и говорим "здравствуйте", но наша главная задача — обеспечить вашу безопасность», — сказал он.

Другая особенность заключается в ненормированном графике работы, из-за которого на смену может выпасть пять полетов и 16 рабочих часов.

Кроме того, бортпроводники могут работать в авиакомпании продолжительное время и каждый раз встречаться в самолете с новыми коллегами — состав экипажа, как правило, становится известен перед вылетом. «Если вы выполняли с кем-то вместе минимум пять рейсов, вас можно назвать лучшими друзьями», — пошутил он.

Также мужчина добавил, что из-за специфики профессии многие работники живут в отелях чаще, чем ночуют дома — большинство приезжает к себе только на выходные.

В заключение блогер отметил, что каждый бортпроводник обладает навыками неотложной помощи и самозащиты, чтобы быть готовым к любой ситуации на борту.

Ранее в январе российская стюардесса рассказала в сети о неожиданных недостатках своей работы. Например, одним из минусов она назвала влияние условий работы на внешность — сухость воздуха в самолете негативно сказывается на состоянии кожи, ногтей и волос.