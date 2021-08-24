Терапевт раскрыл порядок действий после контакта с больным COVID-19

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik описал порядок действий в случае контакта с зараженным коронавирусом.
Специалист раскрыл, что риск заразиться коронавирусом зависит от близости контакта: близкое общение без средств защиты или контакт с больным COVID-19 на расстоянии при наличии маски. Таким образом, чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы.
При этом такая вероятность, продолжил медик, далеко не стопроцентная.
Специалист посоветовал в случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть «не надо бежать делать ПЦР». «Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться», — напомнил Водовозов. При этом он напомнил, что коронавирус не настолько заражен, как, например, корь.
Появление симптомов
Водовозов напомнил, что сейчас основным превалирующим вариантом коронавируса является штамм «дельта», у которого инкубационный период короче. Поэтому, в случае заражения COVID-19, симптомы проявятся довольно быстро — от 2,5 до 5 дней. В случае контакта с инфицированным, необходимо внимательно следить за самочувствием.
Врач заключил, что при появлении симптомов, следует вызвать врача, которому, помимо прочего, нужно сообщить о контакте с носителем коронавирусной инфекции.
Как узнать штамм коронавируса у зараженного?
В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что выяснить, каким именно штаммом коронавируса заражен человек, невозможно по внешним признакам. Это можно выяснить только в лабораторных условиях.
Определить штамм COVID-19 можно только с помощью секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмент (гена S-белка) в лабораторных условиях. Так можно выявить наличие ключевых мутаций и затем идентифицировать сам штамм.
Защититься от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что единственным способом защититься от мутаций коронавируса является вакцинация. По ее словам, чем чаще вирус передается, тем больше возможностей для его мутаций, а вакцинация снижает передачу.
Представитель организации отметила, что ВОЗ отслеживает появляющиеся варианты вируса, и некоторые из них вызывают озабоченность. Речь идет прежде всего о штаммах «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Сейчас наиболее представляющим интерес вариантом является «лямбда», хотя он пока и не вытесняет «дельта»-вариант.
По данным на 24 августа, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 213,3 миллиона человек, более 4,4 миллиона умерли, а 190,8 миллиона полностью выздоровели.