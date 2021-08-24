Юрист дал советы для организации законной курилки в доме

Юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев заявил, что закон о запрете курения табака в общественных местах не запрещает организовать курительную комнату в многоэтажном жилом доме. Однако для этого понадобится получить согласие не менее 50 процентов собственников жилья, РИА Новости.

Специалист напомнил, что согласно статье 36 Жилищного кодекса России, лифты, лестничные площадки, чердаки, подвалы и другие помещения, не предназначенные для проживания и доступные для пользования жильцами многоквартирного дома, являются местами общего пользования. Курить в таких локациях запрещено — нарушителям придется выплатить до 1,5 тысяч рублей в качестве штрафа.

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Чтобы законно организовать курилку в доме, необходимо провести очное или электронное голосование, в котором поучаствуют более 50 процентов собственников многоквартирного дома. При этом они должны проголосовать за создание комнаты для курения. Савельев также дал советы для создания курилки: если ее размещать внутри дома, то на входной двери нужно повесить табличку о назначении помещения.

Юрист объяснил, что в комнате для курения должны быть вентиляция, вытяжка, огнетушитель, пепельница, а также искусственное освещение. Кроме того, следует разместить плакаты о вреде потребления табака. Обустраивать курилку может как управляющая компания, так и сторонняя организация, которую наймут собственники. При этом основные траты понесут жильцы, пожелавшие создать такое помещение.

«Именно поэтому на этапе обсуждения финансирования большинство собственников отказываются от курилки. Управляющая компания занимается только размещением табличек, в то время как за установку вытяжки и наладку систем вентиляции придется выложить около 300 тысяч рублей», — заключил юрист.