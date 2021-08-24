Российский экстрасенс и участник телешоу найден мертвым в Москве

Популярный российский экстрасенс и участник телешоу Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве. Как сообщает «Московский комсомолец», по предварительной информации, 44-летний мужчина покончил с собой.

Тело Кусто обнаружили в номере хостела на улице Перовская. По данным издания, экстрасенс поселился туда в понедельник, 23 августа.

Племянник Кусто рассказал, что не заметил ничего подозрительного в поведении родственника. По его словам, экстрасенс не высыпался в последние три дня и собирался отдыхать, заселившись в хостел. Днем 24 августа родственники планировали увидеться.

«В начале седьмого утра позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает и она опасается туда заходить. Сотрудница попросила срочно приехать», — поделился племянник.

В номере они увидели тело Кусто и надпись на стене «Я все равно буду жить». По предварительным данным, экстрасенс совершил самоубийство.

Дардо Кусто — участник многих телепроектов и фильмов, в том числе «Пусть говорят», «Суперинтуиция», «Человек-невидимка», «Знаки судьбы». Кроме того, он организовывал мастер-классы и консультировал клиентов. Кусто называл себя потомственным шаманом и утверждал, что в работе ему помогают духи предков.