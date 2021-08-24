Мужчина решил помочь беременной жене и случайно назвал ее «монстром»

Мужчина узнал, что его жена съела все печенье, и сказал дочери, что это сделал Коржик

Пользователь Reddit под ником aitacookieemergency поделился историей о том, как его беременная жена случайно съела все запасы любимого печенья их пятилетней дочери. Мужчина решил помочь супруге и скрыл от девочки правду о том, кто на самом деле уничтожил выпечку: он сказал, что за этим стоял Коржик, или «печеньковый монстр», из «Улицы Сезам». Супруга, однако восприняла его слова как оскорбление и обиделась.

Рассказчик объяснил, что его пятилетняя дочь Элли очень любит печенье и расстраивается, если оно неожиданно пропадает. Однажды вечером беременная супруга героя истории сообщила ему, что доела остатки выпечки. Мужчина ответил, что съездит в магазин и купит еще печенья.

Однако Элли успела заметить, что банка с печеньем опустела. Она пожаловалась отцу и назвала пропажу выпечки чрезвычайной ситуацией. Тогда мужчина сообщил дочери, что на кухню пробрался «печеньковый монстр» и все съел, пока она спала. Затем он предложил девочке отправиться в магазин и пополнить запасы.

«Когда мы вернулись домой, жена отвела меня в сторону и сказала, что я не должен был говорить, будто монстр украл всю выпечку, так как на самом деле это сделала она», — сообщил рассказчик. По его словам, супруга расценила эти слова как оскорбление и решила, что таким образом муж назвал ее монстром.

Однако комментариях к посту многие пользователи поддержали рассказчика. «Правильно, что ты назвал виновником пропажи выпечки "монстра". Было бы неловко, если бы в следующий раз ваша дочь сказала: "Мне нужно спрятать все печенье, иначе мама опять все съест"», — пошутил один из комментаторов. Некоторые посоветовали герою истории обратить внимание на то, что повышенная чувствительность нормальна для беременных женщин.

Коржик (Cookie Monster — «печеньковый монстр») — один из самых известных персонажей телешоу «Улица Сезам». Он известен своим хорошим аппетитом и любовью к печенью.

