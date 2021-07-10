Женщина проснулась от изнасилования «ужасным монстром» в собственной кровати

В Великобритании женщина проснулась от того, что ее насиловал «ужасный монстр» в собственной кровати. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Инцидент произошел в деревне Хейдок. Ранее судимый за многочисленные преступления 36-летний Барри Уорролл вошел в комнату, пока его жертва спала, и начал ее целовать. Пострадавшая пыталась сопротивляться и умоляла оставить ее в покое, однако злоумышленник продолжил свое дело, после чего выкурил сигарету и ушел.

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Она сообщила о нападении своей родственнице, после чего была подана жалоба в полицию. Мужчина был арестован, но в дальнейшем освобожден под залог. Позже он угрожал обеим женщинам, обзывал потерпевшую крысой, проезжая на машине под ее окнами.

Жертва описала Уорролла как «ужасного монстра», она страдает кошмарами, паническими атаками и получает помощь врачей, однако ни одно лекарство, по ее словам, ей не помогает, каждая мелочь напоминает о пережитом изнасиловании.

Насильник был ранее судим по 40 обвинениям, в том числе за хранение оружия, нарушения общественного порядка, кражи и домогательства. Ранее он употреблял наркотики. Свою вину мужчина на признал. Судья взял паузу, чтобы выяснить, как связаны заявленные адвокатом расстройства психики подсудимого с произошедшим, от этого будет зависеть тяжесть наказания.

Ранее в Нью-Йорке мужчина напал на 35-летнюю женщину средь бела дня, чтобы залезть к ней в спортивные шорты. Незадолго до нападения пострадавшая заметила слежку и изменила маршрут, однако мужчина последовал за ней. Женщина не получила физических травм и отказалась от медицинской помощи. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого.