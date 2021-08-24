В Петербурге задержали нападавшего на женщин серийного насильника

В Петербурге задержали гражданина среднеазиатской республики за серию нападений на женщин

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в серии нападений на женщин и изнасилованиях. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), а также три уголовных дела по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В период с 25 апреля по 19 августа 2021 года в полицию Приморского района неоднократно поступали заявления о нападениях на женщин.

20 августа 24-летний гражданин среднеазиатской республики был задержан.

По версии следствия, с апреля по август 2021 года в Приморском районе Петербурга иностранец совершил не менее семи нападений на женщин разного возраста и по разным адресам. Нападавший выслеживал своих жертв в безлюдных местах, подходил к ним со спины и совершал насильственные действия сексуального характера, причиняя телесные повреждения.

При задержании мужчина сообщил полицейским, что совершал нападения в состоянии опьянения.