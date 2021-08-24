Россия
 
Последние новости
Самолет Минобороны России резко сменил курс у границ Ирана
Явившаяся в магазин в бикини туристка возмутила местных жителей в Сочи
На обложке русской версии журнала Vogue расположится снимок из Териберки
Назван способ ускорить старый iPhone
В Кремле назвали непростой ситуацию с ростом цен в России
Собянин рассказал о формате нового учебного года в школах Москвы 
Байден встал на одно колено перед баскетболистками и вызвал смех
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
В Кремле ответили на вопрос о пользе сменяемости власти в России
Раскрыты подробности гибели известного экстрасенса в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач назвала безопасную для здоровья норму рафинированного масла

Врач-диетолог Круглова рассказала о безопасной для человека норме рафинированного масла
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Рафинированное растительное масло можно использовать ежедневно без вреда для здоровья, но в определенном количестве. Безопасную для здоровья норму назвала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в интервью изданию «Ридус».

По ее словам, около 3-4 чайных ложек масла в день является нормой. Однако при ожирении это количество стоит ограничить до 2-3 ложек.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

«Жареные продукты не рекомендуются при обострениях заболеваний пищеварительного тракта. Есть такие состояния, как обострение желчекаменной болезни или панкреатита. В этот период мы ограничиваем все жиры, в том числе и растительные масла», — уточнила специалист.

Медик добавила, что рафинированное масло является одним из наиболее безопасных для жарки. Вместе с тем чем меньше проходит времени от изготовления продукта до его использования покупателем, тем лучше, отметила она. Если масло хранится длительное время, его следует перелить в какую-то темную стеклянную тару, чтобы в нее не проникал солнечный свет.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рекомендовала употреблять «кашу красоты». По ее словам, это перловка, которая содержит незаменимые для сердечно-сосудистой системы минералы, фосфор, полезный для зубной эмали и костей, а также кальций, калий, железо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диетолог посоветовала есть «кашу красоты»
Врач рассказала россиянам о главном предвестнике сахарного диабета
Российский врач назвала главную опасность переедания арбуза