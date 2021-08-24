В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу

В Петербурге разрешили ходить в аквапарки и на спортивные мероприятия

В Санкт-Петербурге смягчили ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Так, с 27 августа разрешается работа объектов развлечения и досуга в торговых центрах. Также открывается доступ посетителей в детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в заведениях общественного питания, и в аквапарки.

Кроме того, зрители смогут посещать спортивные и физкультурные мероприятия, а также аттракционы, расположенные в помещении.

При этом городские власти установили определенные требования для возобновления данных видов деятельности. Организации и предприятия должны будут актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить число посетителей, обеспечить вакцинацию работников и подтверждение незаразности или наличия прививки у участников мероприятий.

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19. Так, Спутник Лайт можно использовать для пациентов старше 60 лет, повторной вакцинации и тем, кто переболел коронавирусом. Кроме того, Минздрав также рекомендовал использовать препарат «Спутник V» для профилактики коронавируса у пациентов с ВИЧ через четыре недели после начала антиретровирусной терапии. Министерство также уточнило сроки действия QR-кодов, указав, что в случае ухудшения ситуации срок его действия для привитых может быть сокращен с года до шести месяцев.