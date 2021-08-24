В столице Башкирии стартовал фестиваль воздухоплавания

Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Самрау-2021» стартовал в столице Башкирии. Об этом сообщает портал «Башинформ».

Первый полет в рамках фестиваля провели 23 августа. Вопреки непростым погодным условиям, воздушные шары пролетели от уфимского пляжа «Солнечный» до поселка 8 Марта. Весь путь занял 40 минут.

Уточняется, что фестиваль «Самрау» продлится до 30 августа. Он будет проходить в Уфе и Стерлитамаке, а также в Уфимском, Стерлитамакском, Иглинском, Ишимбайском, Архангельском, Туймазинском, Гафурийском районах республики.

Ранее сообщалось, что фестиваль-конкурс песчаных скульптур стартовал на Комсомольской площади в Хабаровске. Отмечалось, что мероприятие продлится до 28 августа, когда экспертное жюри выберет победителей. Законченные композиции простоят до конца сентября, а победители конкурса получат 100 тысяч рублей.