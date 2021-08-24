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Больному российскому ребенку сделали укол за 155 миллионов рублей

Больному СМА российскому ребенку сделали инъекцию самым дорогим в мире препаратом
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Фото: Globallookpress.com

Больному спинальной мышечной атрофией (СМА) российскому ребенку сделали инъекцию самым дорогим в мире препаратом «Золгенсма». Об этом сообщила его мать Маргарита Вулпе в Instagram.

Женщина уточнила, что укол был сделан за счет фонда «Круг добра», и ее сын стойко перенес введение лекарства.

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«Впереди реабилитация и восстановление, но сегодня мы безумно счастливы», — написала она в соцсети.

Стоимость одного укола «Золгенсмой» составляет от 2,1 до 2,5 миллиона долларов (от 155,2 до 184,8 миллиона рублей по курсу на 24 августа). Даже одна инъекция препарата останавливает развитие тяжелой болезни.

5 августа стало известно, что фонд «Круг добра» закупит для детей со СМА и с нейробластомой незарегистрированные на территории России лекарственные препараты «Золгенсма» и «Карзиба».

Спинальная мышечная атрофия ― это генетическое нервно-мышечное заболевание, при котором поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к нарастающей мышечной слабости.

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