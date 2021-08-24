Российский космический телескоп впервые изучил гигантский галактический кластер

Российская космическая обсерватория «Спектр-РГ» провела первое наблюдение гигантского галактического скопления SRGe CL2305.2-2248 с помощью рентгеновского инструмента eROSITA. Статья с результатами исследования опубликована в репозитории препринтов arXiv.org.

Это скопление галактик было ранее обнаружено в микроволновом диапазоне в результате наблюдений эффекта Сюняева-Зельдовича на Южном полярном телескопе (SPT-CL J2305-2248) и с помощью телескопа ACT (Atacama Cosmology Telescope) в пустыне Атакама (Чили). Наблюдения на российском телескопе БТА (Большой телескоп азимутальный) показали, что красное смещение скопления достигает 0,75, что соответствует времени пути светового луча в 6,5 миллиарда световых лет.

Изучение данных рентгеновских и микроволновых наблюдений показывает, что это скопление можно идентифицировать как очень массивное и отдаленное. Его масса оценивается в 9,0±2,6, умноженное на 10 в 14-й степени масс Солнца. Таким образом, этот кластер находится среди нескольких десятков самых массивных скоплений в наблюдаемой Вселенной и среди немногих самых массивные скоплений с красным смещением больше 0,6.