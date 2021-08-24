Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей

Актер Том Круз во время съемок фильма сел на вертолете в чужом саду в британском Уорикшире

Американский актер Том Круз (Tom Cruise) во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7» приземлился на вертолете в чужом саду, а затем покатал на воздушном судне незнакомых детей, пишет The Mirror.

Артист осчастливил одну из семей, живущих в британском Уорикшире. Местную жительницу Элисон Уэбб (Alison Webb) и ее детей предупредили, что на их территории из-за временного закрытия аэропорта Ковентри приземлится VIP-борт. Однако имени гостя им называть не стали.

Когда 59-летний актер сел на вертолете в саду британцев, они были сильно удивлены. В качестве благодарности Круз позировал с семьей для фотографий, а затем покатал детей Уэбб на вертолете. «Я подумала, что детям было бы здорово увидеть вертолет в саду и разрешила посадку. Когда из вертолета вышел Том Круз, это было похоже на «Вау». Он подошел к детям поболтать, затем поблагодарил нас», — призналась Элисон Уэбб. По ее словам, день был невероятным и сюрреалистичным.

Ожидается, что картина выйдет на экраны в мае 2022 года. Ранее съемки седьмой части экшн-фильма «Миссия невыполнима» были остановлены. Вся съемочная группа ленты была вынуждена уйти на 14-дневную изоляцию после того, как некоторые члены команды сдали положительные тесты на COVID-19.