В мировом кризисе автопроизводства нашли новые возможности для России

Кризис с дефицитом полупроводников, ударивший по автомобильной промышленности, грозит ей дальнейшим сокращением производства. Из-за нехватки комплектующих в этом году не будет выпущено от семи до девяти миллионов автомобилей, свидетельствуют подсчеты компании The Boston Consulting Group (BCG), которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первом квартале производственные потери автопромышленности составили около 1,4 миллиона единиц, во втором — 2,6 миллиона единиц. Среди компаний, чье производство пострадало в большей мере, — это Ford (сокращение на более чем 700 тысяч), Stellantis с марками Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep (падение почти в 600 тысяч), Renault-Nissan-Mitsubishi (более 415 тысяч штук).

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Нехватка микрочипов негативно сказывается и на производстве в России, но в развитии ситуации можно найти новые возможности для российских и международных автомобильных брендов. В стране уже есть примеры таких инициатив, считает партнер и соруководитель глобальной автомобильной практики BCG Артурс Смилкстиньш.

«Во-первых, это активизация вторичного рынка автомобилей и возможность самостоятельно развивать инновационные модели бизнеса в этой области, в том числе агрегаторы, маркетплейсы и так далее. Во-вторых, это возможность пересмотреть и оптимизировать в условиях ограничений по производству из-за отсутствия микрочипов продуктовый портфель в части самых интересных, востребованных и экономически выгодных комплектаций и моделей. Ну и в-третьих, ввиду формирования рынка за счет предложения, а не спроса возможность инвестировать усилия, время и ресурсы в развитие клиентского опыта и пути, а также цифровизацию каналов продаж и налаживание прямой связи с потребителем», — заметил он.

По оценкам The Economist, нехватка чипов снизит объем производства транспортных средств не только в этом, но и в следующем году. Без полупроводников в автомобиль нельзя установить сложную электронику, которая управляет, в частности, функциями безопасности и передовыми вспомогательными средствами вождения. Многие корпорации сократили смены на сборочных конвейерах, а некоторые временно закрыли фабрики.

Производители надеялись, что дефицит полупроводников закончится к осени, однако их нехватка становится все более серьезной, и компании вынуждены выпускать меньше автомобилей. Спрос же при этом восстанавливается, и как заявил генеральный директор Mercedes Ола Каллениус, цены останутся высокими.