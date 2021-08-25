У биткоина появился «зеленый» конкурент

У самых популярных криптовалют — Bitcoin и Ethereum — появился «зеленый» конкурент. Криптовалюта Cardano (ADA) стала третьей по стоимости, поскольку майнеры ищут более экологичные альтернативы. Об этом сообщает Euronews.

По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация Cardano составляет 86,47 миллиарда долларов, а стоимость токена за последнюю неделю выросла более чем на 36 процентов до 2,64 доллара. Криптовалюта сместила с третьего места токен биржи Binance с капитализацией 81,48 миллиарда долларов.

Cardano — это блокчейн-платформа, имеющая собственную внутреннюю криптовалюту под названием ADA. Была основана в 2015 году соучредителем Ethereum Чарльзом Хоскинсоном и запущена в 2017 году. С тех пор токен вернул инвесторам 7,08 тысяч процентов. ADA назван так в честь Ады Лавлейс, британской графини XIX века, известной своей работой над вычислительной машиной. Она считается первым в мире программистом.

Влияние майнинга на окружающую среду стало частью экологической повестки государств. Например, в Китае и Иране этим летом временно запретили майнинг, обосновывая это тем, что компьютеры, используемые в процессе, потребляли слишком много энергии и вызывали перебои с электричеством.

В этом вопросе токен Cardano, бесспорно, выигрывает на фоне Bitcoin и Ethereum. Если Bitcoin потребляет столько же энергии, сколько и государство Чили, — 77,78 тераватт в час, то Cardano потребляет всего 0,006 тераватт в час. Последние данные показывают, что ежегодные выбросы от майнинга Bitcoin составляют более 57 миллионов тонн углекислого газа в год, что примерно соответствует годовому выбросу углерода в небольшой европейской стране.

Росту токена Cardano поспособствовало не только его соответствие «зеленой» повестке. Одной из причин роста стал запланированный на 25 августа выход на Японскую биржу. Считается, что в Японии самые строгие критерии для входа на рынок. Кроме того, технологии, с которыми работает платформа, благотворно сказываются на росте. Стоимость токена Cardano увеличилась на 22 процента после того, как Хоскинсон анонсировал крупное обновление Alonzo, которое будет запущено в сентябре. Alonzo внедрит в Cardano смарт-контракты, которые используют блокчейн для выполнения различных функций, например, отправки информации или документов. Смарт-контакты позволят Cardano добавить функцию собственных децентрализованных приложений (dApps) для обмена капиталом или активами двумя контрагентами без посредников.

