Женщине запретили ходить в зоопарк из-за слишком близких отношений с шимпанзе

Зоопарк бельгийского города Антверпен запретил женщине посещение самца шимпанзе из-за слишком близких отношений с ним. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Шимпанзе по кличке Чита 30 из 38 лет провел в зоопарке. Изначально его содержали в качестве питомца, но, когда он подрос, с ним стало слишком сложно справляться, и владельцы отдали его в зоопарк. Хотя ему удалось адаптироваться к жизни в вольере с другими шимпанзе, у него всегда были проблемы в общении с ними. В 2008 году он получил серьезные травмы в драке с другими самцами.

В течение четырех лет Читу каждую неделю навещала Эди Тиммерманс. Женщина утверждает, что у нее сложились близкие отношения с приматом. Общение бельгийки и Читы заключалось в том, что каждую неделю пара махала и посылала друг другу воздушные поцелуи через стекло вольера. Тиммерманс стойко убеждена, что шимпанзе любит ее.

Однако сотрудники зоопарка сказали ей, что она больше не может контактировать с животным, так как другие шимпанзе исключили его из своей группы, и обезьяна стала проводить в одиночестве до 15 часов в день.

Женщина опротестовала запрет. «Я люблю это животное, и оно любит меня. Больше у меня ничего нет. Почему они хотят отобрать это?» — заявила она.

«Когда Чита постоянно окружен посетителями, другие животные игнорируют его и перестают рассматривать частью группы. Когда посещения закрыты, он сидит в одиночестве. Сородичи меньше уважают животное, которое слишком сфокусировано на людях», — пояснила куратор зоопарка Сара Лафо.

Несмотря на решение запретить Эди ходить в зоопарк, есть опасения, что шимпанзе все равно не сможет полноценно общаться с сородичами.

В 2014 году директор Центра по сохранению и изучению обезьян Лестера Фишера Стивен Росс и Хани Фридман провели исследование, в котором установили, что у шимпанзе, которые были в раннем возрасте разделены с матерью и были выращены людьми, проявлялись сложности в общении с сородичами во взрослом возрасте.

Хотя отношения обезьяны с Эди особенные, Чита в целом известен своей общительностью с людьми.

Ранее сообщалось, что в зоопарке американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, шимпанзе поцеловал женщину в губы через стеклянное ограждение вольера на глазах у ее мужа. По словам автора ролика, примат не обращал на них внимание, пока жена, бывшая гимнастка, не начала делать «колесо».