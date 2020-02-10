Орангутан протянул руку помощи стоявшему в кишащей змеями реке человеку

Орангутан на острове Борнео попытался помочь стоявшему в кишащей змеями реке защитнику дикой природы и протянул ему руку. Об этом сообщает сайт NDTV.

Сотрудник Фонда спасения орангутанов Борнео, чье имя неизвестно, залез в реку в заповедном лесу, чтобы очистить ее от угрожавших обезьянам змей. Мужчина стоял по грудь в грязной реке.

Дикий орангутан наблюдал за происходящим с берега, а затем подошел поближе и протянул человеку руку помощи. Защитник природы отказался и предпочел выбраться самостоятельно, так как не был знаком с этой особью.

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