Шимпанзе чмокнул туристку в губы на глазах у мужа и попал на видео

dailymail.co.uk

В зоопарке американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, шимпанзе поцеловал женщину в губы через стеклянное ограждение вольера на глазах у ее мужа. Видео с произошедшим опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах, снятых туристом, его жена прислонила губы к стеклу, имитируя поцелуй. В следующую секунду шимпанзе повторил за женщиной ее действия и чмокнул ее в ответ. По словам автора ролика, примат не обращал на них внимание, пока жена, бывшая гимнастка, не начала делать «колесо».

«Шимпанзе заинтересовался и прислонил свои руки к стеклу. Жена повторила за ним и также облокотилась руками. Затем она посмотрела ему прямо в глаза и поцеловала ограждение. Шимпанзе ответил ей взаимностью», — рассказал муж.

В 2019 году сообщалось, что шимпанзе из зоопарка в китайском городе Чунцин научился стирать одежду, понаблюдав за действиями смотрительницы. 18-летний примат по кличке Юйхуэй натер щетку мылом, постирал футболку, затем прополоскал ее в воде, отжал и положил на край валуна.

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