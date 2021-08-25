В Гонконге подвергнут цензуре все старые фильмы из-за закона о нацбезопасности

Власти Китая подвергнут цензуре все когда-либо выпущенные в Гонконге фильмы. Об этом сообщает газета The Guardian.

Проверка выпускаемой кинопродукции в Специальном административном районе теперь распространяется и на старые кинокартины. Гонконгские цензоры просмотрят все фильмы на предмет нарушения закона о нацбезопасности. «Для массового показа любого фильма, созданного в прошлом, настоящем или будущем, будет требоваться утверждение официальных органов», — заявил министр торговли Эдвард Йау.

Фильмы, которые цензура сочтет угрозой, запретят к публичному показу. Такой запрет можно будет обжаловать только через суд, что является очень дорогостоящей процедурой.

Деятели культуры в Гонконге недовольны новыми ограничениями, так как в законе отсутствует конкретика, что расширяет его применение. «У нас много вопросов. Мы встречались с властями, чтобы спросить их о том, что можно публиковать, а что — нет. Но никакого определенного ответа в администрации мы не получили», — сообщила продюсер Мэйбел Чунг.

Публичная демонстрация запрещенного кино будет наказываться лишением свободы сроком до трех лет и штрафом в размере 130 тысяч долларов. Также власти смогут отозвать лицензии у площадок, которые демонстрируют нежелательные фильмы.

В июне крупнейшая оппозиционная газета Гонконга Apple Daily объявила о закрытии. Бюро безопасности Гонконга обвинило руководителей издания в нарушении закона «О национальной безопасности», в частности, по статье о связи с иностранными государствами или иностранными силами, угрожающими государству.