Девушка снялась в зеленых шортах на аттракционе и осталась без ног на фото

Девушка сфотографировалась в зеленой одежде на фоне колеса обозрения в Лондоне и осталась без ног на снимке из-за эффекта хромакей (съемка человека или добавление визуальных эффектов на фоне однотонного цветного фона, который удаляется в процессе постпроизводства — прим. «Ленты.ру»). Об этом она рассказала в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом alyxmeade опубликовала видео, на котором продемонстрировала подписчикам свой образ для прогулки по району Ламбет на южном берегу Темзы. В тот день героиня материала надела белый кроп-топ и зеленые велосипедки, дополнив свой наряд сумкой в тон шорт.

В конце ролика alyxmeade показала фотографию, сделанную возле аттракциона «Лондонский Глаз»: из-за цветовой рирпроекции ее ноги исчезли со снимка. «Когда ты считаешь свой зеленый наряд стильным и идешь в нем на колесо обозрения», — подписала она пост, который стал вирусным и собрал 1,5 миллиона просмотров.

Комментаторов удивило произошедшее, и они попросили блогершу рассказать о случившемся подробнее. «Перед тем, как ты садишься на "Лондонский Глаз", тебя фотографируют на зеленом фоне. После катания тебе отдают фото, якобы сделанное на фоне красивого города с высоты», — объяснила автор ролика.

В августе 2020 года жена президента США Дональда Трампа Мелания вышла в свет в платье неонового зеленого цвета и рассмешила поклонников, сравнивших его с хромакеем. «Мелания Трамп не могла выбрать платье, поэтому она надела зеленый хромакей, чтобы позволить Twitter решить за нее», — шутили пользователи соцсети.