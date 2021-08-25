Девушка прочитала комментарии парня в интернете и узнала неприятную тайну о нем

Пользовательница Reddit рассказала, что перестала доверять своему возлюбленному после того, как наткнулась на его непристойные комментарии в интернете. Историю о том, как девушка раскрыла неприятную тайну парня, передает The Mirror.

По ее словам, однажды она смотрела ролики на YouTube и увидела непристойный комментарий одного из пользователей. Под видео о девушке с редким заболеванием кожи он написал: «Какая уродливая сука!»

Героиня истории решила пожаловаться на сообщение модераторам, однако, присмотревшись к аватару незнакомца, увидела фотографию таксы возлюбленного. У животного на морде было несколько специфических отметин.

Она решила убедиться, что нецензурный отзыв действительно написал ее молодой человек. Девушка сохранила фотографию с аватара пользователя, отправила ее возлюбленному и спросила, действительно ли на ней изображена его такса. В итоге тот ответил утвердительно.

Однако мужчина отказался признавать, что непристойный комментарий написал он. Тогда героиня истории попросила разрешения посмотреть его профиль на YouTube и проверить историю комментариев. В ответ на это бойфренд рассердился и отказался выполнять ее просьбу. «Не знаю, могу ли я ему доверять, увидев, что он опубликовал такое отвратительное заявление», — заключила рассказчица.

Многие пользователи Reddit раскритиковали мужчину и поддержали девушку. Они добавили, что реакция молодого человека говорит о том, что оскорбительные комментарии действительно писал он.