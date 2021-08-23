Девушка узнала необычное требование невесты отца и решила не идти на свадьбу

15-летняя девушка поделилась историей о том, как невеста отца выдвинула ей перед свадьбой необычное требование: она заявила, что будущая падчерица должна отрезать длинные волосы. В посте на Reddit девушка призналась, что после этого решила не идти на свадьбу, и попросила других пользователей оценить, правильно ли она поступила.

Автор поста рассказала, что отношения с будущей мачехой не складывались с самого начала: девушка узнала, что ее 42-летний отец нашел новую 28-летнюю возлюбленную по имени Элис через восемь месяцев после того, как его жена умерла от рака. В то же время ни отец, ни его новая девушка не настаивали на том, чтобы героиня истории налаживала отношения с Элис.

Недавно мужчина сделал своей возлюбленной предложение. После этого Элис подошла к девушке и сообщила, что уже давно продумала до мелочей свою идеальную свадьбу. Невеста отца захотела, чтобы героиня истории выполнила несколько условий. «Во-первых, коротко подстриги волосы. Во-вторых, ты не должна надевать каблуки. В-третьих, ты можешь нанести только легкий макияж без накладных ресниц», — потребовала Элис.

Девушка согласилась выполнить все условия, кроме первого: она наотрез отказалась стричься. «Моя мать очень любила мои волосы и помогала ухаживать за ними так, чтобы они были густыми и здоровыми. Светлые волнистые волосы достались мне от матери, поэтому я не обрежу их», — объяснила она.

В ответ на это Элис обвинила будущую падчерицу в том, что та пытается затмить ее. К спору подключился отец девушки. Он занял сторону будущей жены, попросил дочь подстричься и заявил, что волосы «все равно отрастут».

«Я сказала, что ее требование нелепо и что я лучше вообще не пойду на свадьбу, чем подстригусь», — написала героиня истории. Девушка призналась, что после этого разговора задумалась о том, правильно ли она поступила: ей действительно не хочется обрезать длинные волосы, но в то же время она понимает, что ее присутствие на свадьбе принесет радость отцу.

В комментариях на Reddit пользователи встали на сторону рассказчицы и поддержали ее. Многих удивило требование, которое выдвинула Элис. «Как вообще возможно, что она считает допустимым просить тебя обрезать красивые, длинные и здоровые волосы? Затмить ее? Ненавижу, когда сумасшедшие невесты несут такую чушь!» — возмутился один из пользователей. «Выглядит так, как будто бы Элис просто хочет унизить тебя и сделать тебе больно. А твой отец — настоящий придурок, раз он поддерживает ее», — добавил другой.

Героине истории также посоветовали повесить замок на своей двери, чтобы Элис не смогла навредить ей. Некоторые порекомендовали девушке переехать к другим родственникам, если у нее есть такая возможность.