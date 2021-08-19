Невеста запретила бабушке жениха приходить на свадьбу и удивила семью причиной

Пользовательница Reddit под ником Legitimate_Scar_8747 поделилась историей о том, как запретила 98-летней бабушке жениха приходить на свадьбу. Она объяснила свое решение и удивила этим семью будущего мужа.

30-летняя невеста объяснила, что они с женихом решили устроить после официальной церемонии шумную вечеринку с громкой музыкой, танцами и большим количеством алкоголя. По этой причине они попросили гостей прийти без детей.

Именно поэтому героиня истории не захотела видеть на вечеринке пожилую родственницу жениха. Девушка заявила, что хочет напиться и расслабиться со своими друзьями, а присутствие 98-летней бабушки помешает ей это сделать.

Рассказчица предложила возлюбленному позвать бабушку только на официальную церемонию бракосочетания, а затем отвезти ее домой и отправиться на вечеринку. В итоге будущие супруги поссорились. Жених сказал, что его бабушка всегда мечтала побывать на свадьбе хотя бы одного из своих внуков. Пожилая женщина удивилась, что ее не хотят видеть на празднике, не согласилась с решением невесты и поссорилась с ней.

«Я считаю, что имею право попросить бабушку не приходить на вечеринку. В конце концов, я же невеста», — возмутилась героиня поста.

Тем не менее многие комментаторы Reddit встали на сторону жениха и бабушки. «Свадьба нужна не для того, чтобы напиться, а чтобы отпраздновать новый этап ваших отношений. Если ты хочешь напиться с друзьями без мужа или его бабушки, о которой нужно заботиться, сделай это на девичнике», — поделилась мнением GlaxenFlux. Другие пользователи, раскритиковавшие невесту, назвали ее жестокой и эгоистичной.

Ранее юзер Reddit c ником Ajax2021__ поделился тем, как незадолго до свадьбы его невеста оказалась перед сложным выбором. Он поссорился с родителями возлюбленной из-за своего 19-летнего сына, так как они отказались принять его сексуальную ориентацию.