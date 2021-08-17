Невеста заказала «торт мечты» и бросилась за новым в день свадьбы

Невеста заказала торт за десятки тысяч рублей и разочаровалась в нем в день свадьбы. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Тиа Тендолле (Tiah TenDolle) рассказала, что выбрала дизайн «торта мечты» с зеленым градиентом и украшением в виде цветка и внесла предоплату кондитеру в размере 350 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей). Однако, по ее словам, в день торжества она получила кондитерское изделие, которое не соответствовало ее ожиданиям.

«Это был самый уродливый торт из всех, которые я видела. Я не ожидала такого, потому что ранее я посмотрела портфолио этого кондитера, и оно мне очень понравилось», — пожаловалась невеста в видео. В конечном счете Тендолле и ее будущий супруг бросились в магазин за новым тортом.

Виновница торжества добавила, что запросила возврат денег у первого кондитера, поскольку она не предупредила пару о том, что не умеет делать торты с градиентом. Несмотря на недовольство клиентов, специалист отказалась возвращать полученные средства.

В июле кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставили на аукцион за 500 фунтов стерлингов (50,5 тысяч рублей). Речь идет о фруктовом пироге на основе марципана весом 102 килограмма. Он был покрыт глазурью и украшен разноцветным королевским гербом. Кусок размером 17,7 на 20,3 сантиметра хранился в пищевой пленке в форме для выпечки в течение 40 лет.