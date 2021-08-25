Чеченские силовики похитили в Москве дагестанца и увезли в Грозный

Уроженец Дагестана Ибрагим Селимханов был похищен чеченскими силовиками у станции метро «Новогиреево» в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

Похищение произошло 15 мая, однако соответствующее заявление в полиции не принимается уже два месяца. Адвокаты «Российской ЛГБТ-сети» подали жалобу в суд на Перовский следственный отдел Следственного комитета по Москве.

По словам собеседника издания, четверо мужчин, говорящих на чеченском языке, подошли к Селимханову и уточнили его имя. Они забрали у дагестанца документы, ключи от квартиры, телефон, после чего силой посадили в автомобиль и увезли в аэропорт Внуково.

Селимханову купили билет в Грозный, на борту его сопровождали двое похитителей. По данным «ЛГБТ-сети», у одного из них было при себе оружие, однако он смог беспрепятственно войти в здание аэропорта и пройти на борт самолета.

В Грозном Селимханова передали сотрудникам полиции. В отделении его допрашивали о сотрудниках программы экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» — они помогают представителям ЛГБТ+ на Северном Кавказе. Уточняется, что похищенному угрожали, после чего отправили его к проживающим в Грозном родственникам матери. Селимханову удалось сбежать и вернуться в Москву, где он подал заявление о своем похищении.

По словам Бесцвета, уроженец Дагестана обратился в «Российскую ЛГБТ-сеть» в ноябре 2020 года. Он рассказал о насилии со стороны родственников из-за сексуальной ориентации и попросил о помощи. Селимханову помогли переехать в Москву, однако он был объявлен в федеральный розыск. По словам пострадавшего, на момент похищения он не числился в розыске, а жил и работал в столице.