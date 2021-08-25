В Латвии под давлением националистов демонтируют памятник советскому генералу

В Латвии снесут памятник советскому генералу Якунину, который спас республику от нацистов

Власти латвийского города Мадона намерены демонтировать памятник погибшему при освобождении республики от нацистов командиру 124-го стрелкового корпуса генерал-майору Николаю Якунину. Об этом в Facebook написал российский журналист Дмитрий Ермолаев.

По его словам, в ходе демонтажа памятника останки генерала будут эксгумированы поисковым отрядом «Легенда» и вместе с обелиском перенесены на братское кладбище в Мадоне. Журналист отметил, что снос памятников советским деятелям происходит под давлением латвийских националистов.

«Понятно, что "Национальное объединение", которое стоит за кражей орудия в Екабпилсе (расследование которой откровенно профанируется латвийской полицией) и является идейным вдохновителем переноса памятника в Мадоне, будет представлять предстоящий демонтаж в Мадоне как свою победу», — рассказал Ермолаев.

Ранее сообщалось, что в Латвии вандалы утащили пушку, которая была установлена на Мемориале освободителям и Героям Советского Союза. Первой пропажу обнаружила председатель Общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова.

Мемориал расположен в Крустпилсском парке Екабпилса. Он создавался с 1973 по 1976 год и включает в себя памятник с барельефом, карту боев за город и несколько гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Около него располагается братская могила, на которой и была установлена украденная пушка.