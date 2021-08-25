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Россия осудила осквернение посвященных Великой Отечественной войне мемориалов

Мария Захарова: Россия осуждает осквернение мемориалов в Молдавии, посвященных ВОВ
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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия решительно осуждает акты вандализма в Молдавии в отношении мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.

По словам дипломата, 23 августа в Кишиневе надругались над памятной надписью времен ВОВ «Осмотрено. Мин нет», а 21 августа возле села Корпач Единецкого района вандалы осквернили памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии. «Вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия ожидает оперативное приведение объектов в надлежащий вид. Она призвала власти Молдавии провести расследование и привлечь к ответственности виновных. Официальный представитель МИД сослалась на обязательства Кишинева по «Соглашению 2011 года об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Ранее Мария Захарова заявила, что эстонские власти продолжают чествовать карателей и коллаборационистов вместо освободивших мир воинов Красной Армии. Так она оценила установку памятника «лесным братьям» в Эстонии. По ее словам, «лесные братья» вошли в историю не как воины, а как «обыкновенные душегубы, подло, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими».

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