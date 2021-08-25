Ведущий Первого канала назвал причины возникновения рака

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал различия между злокачественными и доброкачественными опухолями, а также перечислил причины возникновения рака. В видео, опубликованном в Instagram, врач включил в их число воспаления и вирусы.

Продеус заявил, что злокачественные опухоли умеют быстро расти и делиться. У раковых клеток есть способность к метастазированию: они могут отделяться от места возникновения опухоли и «путешествовать по организму».

«Клетки рака крови могут быть найдены в мозге, в позвоночнике, в костях или в любых других органах», — заявил телеведущий, добавив, что при заболевании происходят непоправимые изменения генетического аппарата клетки ДНК. «Или активируются так называемые онкогены, или меняется генетическая информация таким образом, что клетка (…) начинает неконтролируемо делиться, размножаться, но при этом теряет свои функции, которые должна выполнять», — сказал ведущий Первого канала. Он пояснил, что такая клетка не только перестает правильно работать, но и мешает функционировать «соседям» и всему организму.

По словам доктора наук, есть несколько причин возникновения рака. Первой он назвал воспаления или вирусы, которые могут вызывать подобные изменения в клетке. Самые частые формы рака при таких ситуациях — рак шейки матки, гортани и печени.

Второй причиной Продеус назвал ультрафиолетовое облучение. «Как бы многим ни было неприятно это слышать, но солнце и солнечная радиация являются причиной старта многих видов рака, особенно рака кожи. И это абсолютно точно доказанный факт», — сказал телеведущий.

Некоторые виды рака возникают из-за генетической предрасположенности, продолжил эксперт. К ним он отнес рак груди. Наличие определенных генов у женщин-носителей предполагает, что у них с большой вероятностью будут появляться раковые клетки. В качестве подтверждения Продеус вспомнил историю актрисы Анджелины Джоли, которая нашла у себя подобный ген и удалила молочные железы, чтобы в них не появились раковые клетки.