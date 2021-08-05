Ведущий Первого канала предупредил об опасности детских кроваток

Врач и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф о том, какой должна быть кроватка для младенца. В посте в Instagram он также рассказал о том, как правильно подготовить место для детского сна.

«Детские кроватки на витринах детских магазинов и на страницах журналов украшены балдахинами и бортиками. А еще в кроватках лежат уютные одеяла, подушки и игрушки. Очень красиво, но очень опасно», — предупредил специалист. По словам Продеуса, для полноценного развития ребенка нужно создавать правильные условия для сна.

Чтобы соблюсти их, он порекомендовал родителям класть в детскую кроватку жесткий матрас и плотно заправлять под него гладкую простыню. Лучше, чтобы она была на резинке, уточнил врач. Кроме того, в кроватке не должно быть «никаких подушек, бортиков, балдахинов, гнездышек, позиционеров, шапок, чепчиков, лент, завязок на одежде».

Продеус также подчеркнул, что в течение первого года жизни ребенка кроватку рекомендуется ставить в родительской спальне. При этом сам младенец должен спать в ней на спине.

«Идеальная кроватка — голая кроватка. Нет, не продует, не закусают, не застрянет между рейками бортов кровати, не холодно, если малыш правильно одет, если все же кажется, что холодно, то спальные мешки для младенцев идеальны и безопасны», — объяснил доктор.

Ранее Продеус опроверг убеждение родителей в том, что если повесить плакат с буквами над кроватью маленького ребенка, то в два года он уже научится читать. Он посоветовал родителям повесить над кроватью ребенка веселые картинки вместо страниц из учебников или плакатов со слогами и цифрами.