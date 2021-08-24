Ведущий Первого канала назвал «единственный барьер» для развития рака

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал «единственный барьер», который препятствует развитию рака. Об этом доктор рассказал в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Специалист заявил, что раковые клетки постоянно появляются в организме человека, и остановить их развитие способна только иммунная система. «Иммунный ответ — это не просто борьба с вирусами или бактериями, которые приходят извне. Это и борьба с теми нехорошими, перерожденными клетками, которые образовались изначально из наших клеток», — объяснил Продеус.

По его словам, под воздействием определенных раздражителей, например, воспалительного процесса или травм, клетки могут перестать быть «своими»: они видоизменяются и прекращают выполнять необходимые функции. Доктор уточнил, что такие клетки образуются в организме человека каждый день, однако их появление не значит, что человек заболеет раком.

Телеведущий призвал россиян не бояться перерожденных клеток, так как иммунная система удаляет их. «Раковые клетки не появляются из ниоткуда, они присутствуют у нас в организме. Единственный барьер для того, чтобы они не развивались, — это наша иммунная система», — подчеркнул медик. Специалист заключил, что иммунная система хорошо борется с раковыми клетками в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни и не страдает от пагубных привычек.

Ранее Продеус посоветовал россиянам вакцинироваться от коронавируса до осени. Ведущий объяснил, что прививка поможет избежать дополнительной нагрузки на организм, так как в сентябре обычно начинается сезон ОРВИ.