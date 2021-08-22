Ведущий Первого канала назвал россиянам причину вакцинироваться до осени

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал россиянам причину, почему стоит вакцинироваться от коронавируса в августе. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

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По его словам, чтобы избежать дополнительной нагрузки на организм лучше сделать первую прививку до начала сезона ОРВИ. Иммунолог объяснил, что иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако он добавил, что иммунитету может быть сложно ответить сразу на много инфекционных процессов, а в это время года увеличивается количество подобных заболеваний.

При этом Продеус предупредил, что не нужно прививаться, если есть признаки заболевания или когда человек уже явно болен. Он также посоветовал подождать семь-десять дней после выздоровления, чтобы иммунитет смог восстановиться, и только после этого вакцинироваться.

Ранее Продеус рассказал, как подготовиться к повторной вакцинации от коронавируса. По его словам, россиянам не нужно сдавать какие-то специальные анализы и проходить серьезные обследования перед повторной прививкой, достаточно обычной диспансеризации. Если у человека есть какие-то хронические заболевания, то перед прививкой ему нужно посетить лечащего врача для консультации. Специалист заявил, что правила подготовки к ревакцинации от коронавируса ничем не отличаются от тех, которые относятся к любой другой прививке.

