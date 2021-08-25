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Xiaomi открыла в России первый сервисный центр

В Москве открылся первый сервисный центр Xiaomi
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Фото: @yurayuman

Xiaomi открыла первый сервисный центр для обслуживания российских потребителей. Об этом стало известно из пресс-релиза, который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По словам представителей китайской компании, открытие эксклюзивного сервисного центра позволит Xiaomi стать ближе к своим покупателям и вывести сервисное обслуживание на новый уровень. «Сервисное обслуживание — это то направление, в котором есть пространство для постоянного улучшения. Мы это понимаем и ставим перед собой цель построить систему сервисного обслуживания, на которую все будут равняться», — заявил глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань.

Сервисный центр Xiaomi расположен в Москве по адресу Пресненская набережная, дом 10 строение 2, -1 этаж. СЦ начинает свою работу с 25 августа.

Представители Xiaomi напомнили, что недавно компания вышла на первое место на российском рынке смартфонов. «Лидерство — это большая честь, но еще и большая ответственность», — отметил Юй Мань.

В конце августа специалисты агентства International Data Corporation (IDC) заявили, что Xiaomi стала лидером на российском рынке смартфонов. Доля одной из самых известных китайских корпораций по итогам второго квартала составила 32,8 процента.

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