Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени рассказал о произошедшем

Подозреваемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, изнасилованной и задушенной в Тюмени, рассказал о произошедшем. Слова задержанного приводит Telegram-канал LifeShot.

По информации канала, 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной утверждает, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда убил школьницу.

В тот день, по его словам, он привел ее в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены после ссоры. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело девочки. Бережной добавил, что решил заметать следы и даже не понимал, сколько дней прошло с момента убийства.

По одной из версий следствия, подозреваемый является серийным убийцей — «маньяком с электропроводом». Он может быть причастен к исчезновению девяти детей, пропавших в области с 1997 года. Все они были изнасилованы и убиты. У жертв было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. По версии следователей, на всех местах преступлений маньяк оставлял свой знак — электрический провод.