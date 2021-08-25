Женщина раскрыла главные ошибки при стирке полотенец

Специалистка в области домашнего хозяйства раскрыла самые главные ошибки, которые люди допускают во время стирки полотенец. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Ирландская писательница Лаура Барра (Laura Barra) разместила в соцсети ролик, в котором объяснила, почему мягкие полотенца со временем становятся жесткими. «Если во время стирки вещь мало полоскались, а в барабане было слишком много моющего средства, то оно будет накапливаться внутри волокон изделия. По этой причине полотенце будет плохо впитывать жидкость и станет грубым на ощупь», — поделилась женщина.

По словам Барры, чтобы полотенца снова стали мягкими, необходимо стирать их в теплой воде и вместо стирального порошка добавлять в барабан два стакана уксуса. «Уксус великолепно очищает волокна полотенца от средств, которые в них накопились, и устраняет неприятный запах», — подчеркнула эксперт.

Специалистка также отметила, что если с первого раза качество полотенец не улучшилось, то следует простирать их еще раз с добавлением стакана бикарбоната натрия. Помимо этого Барра порекомендовала встряхивать полотенца при сушке на воздухе, так как это помогает раскрыть закупорившиеся волокна.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за описанные лайфхаки в комментариях. «Мне нравится этот совет. Я использую уксус и бикарбонат для очистки моей стиральной машины. Обязательно применю ваши рекомендации на своих полотенцах», «Как TikTok узнал, что мне нужен такой совет?», «Я люблю хрустящие полотенца. Отшелушивают кожу, когда я высыхаю. Шучу! Спасибо, что поделилась!» — высказывались они.

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