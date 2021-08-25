Канье Уэст решил поменять имя

Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) подал документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye). Об этом сообщает People.
Согласно данным американского издания, музыкант обратился с соответствующим заявлением в верховный суд Лос-Анджелеса. Отмечается, что певец решил сменить имя Канье Омари Уэст на Йе «по личным причинам».
В 2018 году Уэст уже заявлял о намерении поменять имя на Йе. Он рассказывал, что Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозный смысл: слово «йе» чаще всего встречается в Библии и означает ты.
Ранее Уэст на фоне конфликта со своим канадским коллегой Дрейком (Drake) опубликовал в социальных сетях его домашний адрес. Несмотря на то, что музыкант быстро одумался и удалил пост с координатами, многие пользователи успели его сохранить и раскрыть на других платформах в интернете. Фанаты рэпера Дрейка считают, что Уэст отомстил коллеге и из-за этого канадцу грозит опасность. Они напомнили, что ненавистники теперь знают адрес Дрейка и могут напасть на его дом.