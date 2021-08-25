Канье Уэст решил поменять имя

Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) подал документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye). Об этом сообщает People.

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Согласно данным американского издания, музыкант обратился с соответствующим заявлением в верховный суд Лос-Анджелеса. Отмечается, что певец решил сменить имя Канье Омари Уэст на Йе «по личным причинам».

В 2018 году Уэст уже заявлял о намерении поменять имя на Йе. Он рассказывал, что Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозный смысл: слово «йе» чаще всего встречается в Библии и означает ты.

Ранее Уэст на фоне конфликта со своим канадским коллегой Дрейком (Drake) опубликовал в социальных сетях его домашний адрес. Несмотря на то, что музыкант быстро одумался и удалил пост с координатами, многие пользователи успели его сохранить и раскрыть на других платформах в интернете. Фанаты рэпера Дрейка считают, что Уэст отомстил коллеге и из-за этого канадцу грозит опасность. Они напомнили, что ненавистники теперь знают адрес Дрейка и могут напасть на его дом.

