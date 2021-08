Канье Уэста обвинили в покупке идеи для кроссовок его бренда за миллион долларов

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст заплатил миллион долларов главному редактору модного журнала Vogue Анне Винтур за идеи для коллекций одежды и обуви его собственного бренда Yeezy. С таким обвинением выступила бывшая супермодель Дженис Дикинсон (Janice Dickinson) в подкасте Behind The Velvet Rope with David Yontef, опубликованном на YouTube.

66-летняя знаменитость заявила, что Уэст «нанял» свою давнюю приятельницу, 71-летнюю Винтур, чтобы та помогла ему в продвижении в индустрии моды.

«Вы посмотрите, что сделал Yeezy со своей линейкой одежды и кроссовок. Yeezy купил Анну Винтур за миллион баксов, чтобы она помогла ему встать на ноги и дала мудрый совет о выборе дизайна и цветов. Все так и было», — заявила Дикинсон.

Британское издание The Sun отправило Канье Уэсту и Анне Винтур запрос о комментариях. При этом журналисты упомянули, что в 2016 году последняя назвала коллекцию одежды рэпера «мигрантским шиком», после чего подверглась критике со стороны фанатов музыканта.

В июне Канье Уэст подал в суд на популярный бренд Walmart за продажу поддельных кроссовок Yeezy. В материалах утверждается, что крупная торговая сеть скопировала дизайн закрытых бежевых сандалий с отверстиями модели Foam Runner и начала продавать их бюджетную версию в своих супермаркетах.