Названы главные молодые актеры России

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) при помощи портала «Кино-Театр.Ру» составило рейтинг главных молодых актеров России. Он опубликован на сайте БК.

Уточняется, что в список вошли артисты моложе 35 лет. Учитывались такие аспекты, как общее число их проектов, количество главных ролей, участие в рекламных кампаниях, награды, медийность и кассовые сборы. Лидером рейтинга назван Александр Петров. Он часто получает ведущие роли и много снимается в рекламе, а посещаемость его картин наиболее высокая по сравнению с другими актерами.

На второй строчке оказался Милош Бикович. Его популярность объясняется такими проектами, как «Холоп» и «Отель "Белград"», а также его востребованностью на стриминговых сервисах.

Замкнул тройку Кирилл Нагиев. Он тоже снимался в «Холопе» и участвовал в успешных сериалах «Нагиев на карантине», «Чума. Вторая волна» и «257 причин, чтобы жить».

В десятку также вошли Павел Прилучный, Юрий Борисов, Виктор Хориняк, Иван Янковский, Семен Трескунов, Борис Дергачев и Алексей Демидов.

В прошлом году был опубликован список главных российских актеров десятилетия. Александр Петров занял второе место, уступив Даниле Козловскому.