На Украине заявили о «зраде» на военном параде в честь Дня независимости

Украинский журналист Дмитрий Василец рассказал о «зраде» на военном параде в честь Дня независимости страны. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?

Василец отметил, что на мероприятии была представлена многочисленная советская техника: вертолеты Ми-24 и Ми-8, штурмовики Су-25 и истребители Су-27, военно-транспортные самолеты Ан-26, Ан-70 и Ил-76. Также в параде приняли участие транспортные самолеты Ан-225, бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29. По его мнению, это говорит о полном провале «декоммунизации».

«Зрада!», — с иронией добавил журналист.

Ранее бывший украинский политик, член Совета Федерации России Сергей Цеков подвел итоги 30-летия независимости Украины. По мнению Цекова, как бы ни пытались власти показать позитивный результат своей независимости, получается это слабо — он считает, что за 30 лет Украина так и не сумела состояться как государство.

