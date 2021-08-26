Популярный у женщин в 90-х символ вновь вернулся в моду

Популярные в 1990-х годах аксессуары в виде бабочек вновь стали трендом в 2021 году

Популярные в 90-х модные элементы в виде бабочек вновь стали трендом в 2021 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Grazia.

Согласно материалу, символ бабочки распространился в 1990-е годы благодаря таким знаменитостям, как Сальма Хайек, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Наоми Кэмпбелл, Мэрайя Кэри.

Например, Хайек появилась на церемонии MTV Video Music Awards в 1998 году в черном минималистичном платье и с переводными татуировками в виде розово-фиолетовых бабочек на шее, груди и плечах. В свою очередь в 1999 году супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в серебристом мини-платье бренда Versace, декольте которого было выполнено в виде блестящей бабочки.

Модные редакторы отметили, что сейчас главными поклонницами данного тренда являются супермодель Белла Хадид и певица Дуа Липа. Так, 24-летняя Хадид неоднократно публиковала в своем Instagram фото, на которых она запечатлена с цветными заколками-бабочками в волосах.

В то же время Липа была замечена с колье-бабочкой ручной работы греческого бренда Mayol. Кроме того, она снялась в кроп-топе из денима с оформлением и принтом в виде упомянутого символа.

В мае откровенный наряд героини «Красотки» из 90-х стал новым модным трендом. Речь идет о платье в виде белого кроп-топа и ярко-синей мини-юбки, соединенных между собой металлическим кольцом на талии. В таком образе Вивьен, персонаж американской актрисы Джулии Робертс, предстала в одной из сцен картины 1992 года.