Жадная голодная змея проглотила корову целиком и лопнула

В Таиланде тигровый питон целиком проглотил корову и погиб от разрыва желудка

Питон в провинции Пхитсанулок, Таиланд, целиком проглотил корову, но не сумел переварить ее и и погиб от разрыва желудка. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фермер отправился искать теленка, который пропал за три дня до этого. Мужчина был поражен, когда увидел окровавленные останки детеныша коровы и четырехметрового темного тигрового питона. На записи видна мертвая змея, растянувшаяся в высокой траве. Желудок жадной рептилии лопнул из-за гигантской добычи.

По словам представителя местных властей Нируна Ливваттанакуля, питон был голоден, увидел корову, задушил ее, а затем проглотил целиком.

«После того, как корова погибла в чреве змеи, ее тело начало распухать и раздуло желудок рептилии еще сильнее. В результате произошло то, что мы видим», — пояснил он.

Предположительно, змее было около восьми лет.

После обследования тела животных сожгли и захоронили.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Южный Сулавеси поймали и убили семиметрового сетчатого питона, которого заподозрили в людоедстве. Внутри они обнаружили останки домашнего скота.