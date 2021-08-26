России назвали способ получить полтриллиона долларов

Российская экономика благодаря цифровой трансформации может получить к 2030 году более полутриллиона долларов — 520 миллиардов, заявила директор по взаимодействию с государственными органами Google в России Марина Жунич. Такую сумму она назвала, выступая на сессии в рамках «Российской креативной недели», передает ТАСС.

По словам Жунич, исследования Google показали, что к концу десятилетия Россия таким способом может обеспечить себе дополнительно 25 процентов валового внутреннего продукта. Она добавила, что для инвестиций в сектор необходима стабильность и предсказуемость регулирования цифровых платформ. «Мы хотели бы понимать, что нас ждет, чтобы продолжать вкладывать в рынки, за которые мы очень держимся», — пояснила Жунич.

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Google в последнее время сталкивается со штрафами, связанными с нарушениями российского законодательства. Их общая сумма выросла до 32,5 миллиона рублей, санкции последовали в том числе за отказом локализовать личные данные россиян на отечественных серверах.

19 августа Google оштрафовали на шесть миллионов рублей по решению Таганского района Москвы. Речь шла о неудалении незаконной информации. Было вынесено два решения на суммы в четыре и два миллиона.