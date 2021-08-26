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Россиянам назвали способ избавиться от повышенного холестерина без лекарств

Кардиолог Мещеряков: велотренировки помогут избавиться от повышенного холестерина
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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пациентам с повышенным холестерином следует кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере минимум полчаса в день. Такой способ назвал кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков в интервью «Доктору Питеру».

По словам специалиста, хорошая физическая активность дает больший эффект, чем препараты. Он также добавил, что, совмещая велотренировки с правильным рационом, можно снизить холестерин на 20-30 процентов за счет похудения.

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«В целом коррекция образа жизни — безусловный элемент борьбы с высоким холестерином», — отметил врач.

Мещеряков уточнил, что низкий холестерин в лечении не нуждается. Однако, если он супернизкий (ниже 1) или резко «упал», стоит пройти обследование и найти причину.

Ранее российский кардиолог Мария Бояринова раскрыла эффективные способы снизить давление без лекарств. Для этого, прежде всего, необходимо контролировать свой вес. Лишние килограммы сказываются на уровне холестерина и сахара в крови, работе эндокринной и нервной систем, что ведет к повышению давления, отметила она.

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