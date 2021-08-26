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Россия развернет на границе систему загоризонтных станций «Контейнер»

Глава «РТИ системы» Аношко: загоризонтные станции «Контейнер» развернут вдоль границы
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны России приняло решение развернуть вдоль государственной границы систему загоризонтных радиолокационных станций (РЛС) «Контейнер». Об этом сообщил генеральный директор компании-разработчика, концерна «РТИ Системы» Юрий Аношко, пишет РИА Новости.

Глава российской машиностроительной компании отметил, что эти станции способны обнаружить самолеты противника на дальности в 3 тысячи километров.

Аношко не назвал число РЛС, которые войдут в систему, но отметил, что они «должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующее пространство». Специалист сообщил также, что РЛС «Контейнер» используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы.

Ранее 25 августа стало известно, что Россия перебросила на учения в горах Таджикистана танки Т-72 из-за ситуации в Афганистане и выполнила стрельбы на большую дальность.

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