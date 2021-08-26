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В Кремле переадресовали вопрос о рекорде смертей из-за COVID-19 в Минздрав

Песков: Кремль не комментирует сведения о рекордном количестве смертей из-за коронавируса
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Кремле не дают комментариев о сведениях, которые касаются рекордного количества смертей из-за COVID-19 в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этот вопрос переадресовали в Минздрав и федеральный оперштаб, пишет ТАСС.

«Переадресую в Минздрав и в штаб к Татьяне Голиковой. Специальной информации в Кремле на этот счет нет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в России количество погибших от COVID-19 поднялось до рекордной отметки и достигло 820. Это новый антирекорд с начала пандемии коронавируса, уточнили в оперштабе.

Всего в стране за минувшие сутки выявлено 19 630 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6 824 540. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1712), Санкт-Петербурге (1301) и Московской области (726).

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