На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab

Железные дороги Индии (Indian Railways) ввели в эксплуатацию 470 видеокамер с функцией распознавания лиц. Разработанная компанией NtechLab система видеоаналитики появилась на 30 железнодорожных станциях на участке между западными индийскими штатами Гуджарат и Махараштра, в том числе в городе Мумбаи, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

«Проект с Indian Railways, которые ежегодно перевозят около восьми миллиардов пассажиров, усложнялся тем, что система должна применяться на наиболее загруженном их участке и обеспечивать одновременное распознавание до 50 человек в кадре. Однако мы справились с данной задачей максимально эффективно и в установленные сроки», – отметил генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

Видеоаналитика будет использоваться для управления пассажиропотоком, подсчета пассажиров, а также для розыска преступников. Система также может применяться для поиска пропавших без вести людей.

«Функционал решения позволяет в режиме реального времени с высокой точностью распознавать лица в потоке видео, сравнивая результаты с базами данных разыскиваемых лиц, и при обнаружении совпадения мгновенно отправлять оповещения сотрудникам правоохранительных органов. Весь процесс от фактического появления человека перед камерой до получения сигнала занимает менее трех секунд, что позволяет оперативно реагировать на возникновение любой ситуации», – добавил Андрей Теленков.

NtechLab также прошла сертификацию Организации по исследованиям и стандартам (Research Designs and Standards Organisation, RDSO), технологического консультанта Indian Railways. Это позволит компании стать официальным поставщиком Indian Railways и реализовывать аналогичные проекты в будущем.

«То, что Indian Railways выбрали NtechLab из десятков крупнейших мировых поставщиков решений в сфере видеоаналитики, свидетельствует о надежности и качестве, которые наша система уже продемонстрировала в России и которая теперь подтверждается иностранными заказчиками. До конца года мы планируем реализовать в Индии еще не менее трех проектов в розничной торговле, образовательной сфере, промышленности и для индустрии развлечений», – подчеркнул Андрей Теленков.

Проект реализован совместно с Technosys Security Systems, одним из крупнейших системных интеграторов в Индии.

