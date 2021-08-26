Соседи Афганистана попросили Россию продать им оружие

Россия получила новые заявки на покупку оружия от стран Средней Азии на фоне ситуации в соседнем Афганистане. Об этом на форуме «Армия-2021» заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает РИА Новости.

По его словам, продать просят вертолеты, стрелковое оружие и современные системы охраны границ. Эти заявки отрабатываются. Михеев подчеркнул, что Россия готова помочь партнерам в Средней Азии адекватно реагировать на возникающие угрозы.

Материалы по теме Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя? Террористы с хорошими лицами. «Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?

Три дня назад, 23 августа, Михеев указывал, что при обострении ситуации из-за прихода к власти в Афганистане «Талибана» (деятельность организации запрещена в России), Россия готова поставлять оружие в сопредельные страны.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе. После непродолжительного наступления они вошли в Кабул, а предыдущее руководство страны сбежало за рубеж. Радикальное движение контролирует практически всю территорию страны, за исключением провинции Панджшер.

Из аэропорта Кабула продолжается эвакуация. «Талибан» требует, чтобы процесс был завершен до начала сентября. Кроме того, члены движения обвиняют страны Запада в вывозе квалифицированных специалистов — в том числе врачей и преподавателей.

В стране начинается полномасштабный кризис из-за остановки экономики и проблем с базовыми товарами. На этом фоне талибы обратились к Ирану с просьбой увеличить поставки в страну топлива. Проблемой нового руководства остается отсутствие средств. Большинство резервов Афганистана находятся за пределами страны, а международные финансовые институты остановили оказание помощи.