За последние полгода число туристов в Самарской области выросло на 10 процентов

Турпоток в Самарскую область превысил допандемийные показатели — по итогам первого полугодия 2021 года они выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте АТОР.

В прошлом году регион приехали 1 миллион 313 тысяч туристов, однако с апреля по июнь наблюдалось серьезное снижение спроса. Увеличение турпотока в 2021-м году было обеспечено не только новыми путешественниками, но и теми, кто решил вернуться в Самарскую область.

Многих из них привлек брендовый маршрут региона «Жигулевские выходные». Он включает посещение Сызрани, Тольятти и Самары, позволяет туристам за четыре дня познакомиться с основными достопримечательностями региона, включая Самарскую Луку, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и знаменитые Жигулевские горы.

Как рассказал Артур Абдрашитов, руководитель департамента туризма министерства культуры региона, такой маршрут чаще выбирают мужчины. При этом среди туристов, посещающих регион, 56 процентов — это женщины.

Брендовый маршрут был разработан в 2017 году и за несколько лет существенно обновился. Анна Тукмачева, директор туроператора «Пилигрим», отметила, что в этом году «были внедрены мастер-классы и интерактивы, а также возможность увидеть гоночные машины Lada Sport, дочернего производства АвтоВАЗа и посетить музей АвтоВАЗа». Кроме того, теперь тур стартует в Сызрани.