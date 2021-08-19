В Самаре появится «Парк дружбы народов»

Этнографический комплекс «Парк дружбы народов» появится в Самаре к сентябрю. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты Самарской области.

Парк откроется 12 сентября на территории Куйбышевского района в Волгаре. Его посетители смогут посетить около двух десятков подворий, представляющих культуры народов, которые проживают в Самарской области. В частности, гости увидят русский, украинский, татарский, чувашский, башкирский, немецкий и азербайджанский дома. В каждом из домов разместят предметы традиционного быта, а также интерактивные стенды, рассказывающие о традициях различных народов и знакомящие с их литературным и музыкальным наследием.

Как отмечается, инициатором создания парка стал Союз народов Самарской области. В разработке проектов домов принимали участие представители общин, при этом в ходе строительства использовались традиционные материалы, многие из которых привозились из других регионов и стран.

Предполагается, что в парке будут проводить экскурсии и мастер-классы, также там планируют организовывать фестивали. Кроме того, на территории комплекса будет работать торговая зона, где можно будет приобрести сувенирную продукцию и национальную выпечку.